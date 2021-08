Chambéry Archives départementales Chambéry, Savoie Le général de Gaulle et les départements savoyards, 1937-1965 Archives départementales Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

18 et 19 septembre Le général de Gaulle et les départements savoyards, 1937-1965 * Il y a 81 ans, le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait un appel à la résistance sur les ondes de la BBC de Londres. Pour la Savoie et la Haute-Savoie, cet appel marque le début d’une histoire avec le Général, jalonnée de 6 visites en 1937, 1944, 1948, 1950, 1960 et 1965. L’exposition présentée aux Archives départementales à partir du 18 septembre prochain en retrace la mémoire.

Au-delà des panneaux de présentation, le visiteur pourra accéder à des documents originaux. *

Port du masque obligatoire. Jauge maximale de la salle : 40 personnes.

