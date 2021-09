Faites vos jeux ! Les Archives de Rennes en mode ludique Archives de Rennes, 19 septembre 2021 10:30, Rennes.

Journée du patrimoine 2021 Archives de Rennes. Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 10h30

Faites vos jeux ! Les Archives de Rennes en mode ludique

Un dimanche sous le signe du jeu, ça vous tente ? À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2021, nous vous invitons à découvrir les documents d’archives et l’histoire de Rennes en vous amusant.

Au programme, de quoi satisfaire les petits et les grands, en intérieur ou en plein air : jeux collaboratifs, jeux de société, atelier des artistes, tir au Papegault, visites décalées et des surprises bien sûr !

dimanche 19 septembre – 10h30 à 17h30

Entrée libre, inscription sur place



Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry 35708 Rennes Rennes 35708 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

02 23 62 12 60

Les Archives de Rennes ont pour mission de conseiller les services de la Ville de Rennes, du centre communal d’action sociale et de Rennes Métropole dans la gestion, l’organisation et le partage de leurs documents papiers et électroniques.

Crédits : Archives de Rennes / Marylou Chalon Gratuit @ Candice Hazouard