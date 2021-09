Rennes Archives de Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Visites guidées décalées – “Secrets de couloirs” Archives de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Visites guidées décalées – “Secrets de couloirs” Archives de Rennes, 19 septembre 2021 10:30, Rennes. Journée du patrimoine 2021 Archives de Rennes. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h30, 14h00 Visites guidées décalées – “Secrets de couloirs” * *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

*

Tous publics à partir de 7 ans – par la Cie Les Becs verseurs, avec Marjorie Blériot, Régis Guigand, Anne-Sophie Guillaume et Ivonig Jan / Inscription sur place, sans réservation. Jauge limitée, merci d’arriver en avance.

Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry 35708 Rennes Rennes 35708 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location76399901.jpg?_ts=1629817001129 02 23 62 12 60 https://www.archives.rennes.fr/ https://twitter.com/ArchivesRennes

Les Archives de Rennes ont pour mission de conseiller les services de la Ville de Rennes, du centre communal d’action sociale et de Rennes Métropole dans la gestion, l’organisation et le partage de leurs documents papiers et électroniques.

Crédits : Becs verseurs Gratuit @ Candice Hazouard

Détails Heure : 10:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Archives de Rennes Adresse 18, avenue Jules-Ferry 35708 Rennes Ville Rennes Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Archives de Rennes Rennes