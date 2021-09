Arles Archives communales d'arles Arles, Bouches-du-Rhône Sur les traces de la peste Archives communales d’arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Sur les traces de la peste Archives communales d’arles, 18 septembre 2021 15:00, Arles. Journée du patrimoine 2021 Archives communales d’arles. Gratuit|Sur inscription 0490493874, servicedesarchives@ville-arles.fr, https://www.ville-arles.fr/culture-tourisme/archives-communales

18 et 19 septembre Sur les traces de la peste * 1721-2021 : il y a 300 ans, la peste ravageait pour la dernière fois la Provence, touchant Arles de plein fouet. Cette catastrophe ayant laissé des marques durables dans notre patrimoine, c’est sous forme d’une balade historique à travers la ville et les archives que vous découvrirez la chronique de cette épidémie qui emporta un Arlésien sur trois.

Parcours guidé par Odile Caylux, historienne. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

*

15 personnes maximum (tous publics dont enfants accompagnés à partir de 12 ans)

Archives communales d’arles Espace Van Gogh, 1° étage Place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location61087183.jpg 0490493874 http://www.ville-arles.fr/culture-tourisme/archives-communales https://www.facebook.com/ville.arles Crédits : Archives de la peste de 1720 à Arles – Crédits Ville d’Arles Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Archives communales d'arles Adresse Espace Van Gogh, 1° étage Place Félix Rey, 13200 Arles Ville Arles Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Archives communales d'arles Arles