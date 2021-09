Cavaillon Arc romain Cavaillon, Vaucluse Le dernier secret de Cabellion Arc romain Cavaillon Catégories d’évènement: Cavaillon

Samedi 18 septembre, 10h00
Le dernier secret de Cabellion
Gratuit|Sur inscription
https://www.luberoncoeurdeprovence.com/eboutique-widget/le-dernier-secret-de-cabellion-jep

Samedi 18 septembre, 10h00 Le dernier secret de Cabellion * Le Professeur Laurence, sur les traces d’un terrible secret, est retrouvé mort. Une confrérie mystérieuse, un cryptex, des morceaux de carte, un carnet de notes… saurez-vous résoudre les énigmes et sauver la ville à temps ? Un escape game dans la ville pour découvrir ou redécouvrir Cavaillon autrement. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

nombre de places limité à 25 personnes.

Arc romain
Place François Tourel, 84300 Cavaillon
Cavaillon 84300 Vaucluse

Détails
Heure : 10:00 - 12:00
Catégories d'évènement: Cavaillon, Vaucluse
Age minimum 8
Age maximum 99
nombre de places limité à 25 personnes.