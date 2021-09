Petit-Auverné Arboretum Sophie Trébuchet Loire-Atlantique, Petit-Auverné Arboretum Sophie Trébuchet Arboretum Sophie Trébuchet Petit-Auverné Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

18 et 19 septembre Arboretum Sophie Trébuchet * Accordez-vous une échappée aussi ludique que pédagogique en arborant les allées du parc aménagé dans l’enceinte du Manoir de la Renaudière. L’occasion de découvrir 14 arbres de la région. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Arboretum Sophie Trébuchet 7 rue Sophie Trébuchet, petit-auverné Petit-Auverné 44670 Loire-Atlantique Crédits : arboretum sophie trebuchet Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Petit-Auverné Autres Lieu Arboretum Sophie Trébuchet Adresse 7 rue Sophie Trébuchet, petit-auverné Ville Petit-Auverné Age maximum 99 lieuville Arboretum Sophie Trébuchet Petit-Auverné