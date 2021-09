Scaër Arboretum - Scaër Finistère, Scaër Balade et jeux pour enfants Arboretum – Scaër Scaër Catégories d’évènement: Finistère

Balade et jeux pour enfants Arboretum – Scaër, 18 septembre 2021 14:00, Scaër

Samedi 18 septembre, 14h00 Balade et jeux pour enfants

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre

Arboretum – Scaër Rue de Kerjegu, 29390, Scaër

Parc où trône un chêne remarquable (qu’aurait pu connaître Louis XIV !), face au boulodrome, qui a fait partie du domaine de Kerjégu dont il reste un manoir dans le vieux Scaër. L’arboretum comprend 35 variétés : Auracarias, bouleau, cèdre de l’Atlas, charme, cèdre de l’Himalaya, châtaignier, chêne pédonculé, chêne rouge, chêne vert, coudrier, cyprès, épicéa de Sitka, érable sycomore, eucalyptus, frêne, ginko biloba, hêtre fagus, hêtre pourpre, houx, laurier du Portugal, noyer, marronier d’Inde, mélèze du Japon, merisier, peuplier, pin Laracio, platane, orme, saule, séquoia, sapin Daouglas, Sorbier des oiseleurs, thuya géant, tilleul, tulipier de Virginie.

