Parcours de découvertes musicales, puis concert Arboretum Saint-Martin de Crau, 18 septembre 2021 15:00, Saint-Martin-de-Crau Journée du patrimoine 2021 Arboretum Saint-Martin de Crau. Gratuit

Samedi 18 septembre, 15h00 Parcours de découvertes musicales, puis concert * À 15h : Parcours de découvertes musicales à travers le parc.

Cinq stations d’écoute installées dans les plus beaux méandres des chemins (près du petit point d’eau, sur le ponton, sur le belvédère du lac…) d’où les élèves du conservatoire vous interprèteront leurs morceaux choisis.

❱ Saxophones, prés de la mare.

❱ Guitares, prés du pigeonnier.

❱ Piano, scène devant l’étang.

❱ Harpe, sur le ponton sur l’étang.

❱ Accordéon “jukebox”, sur l’observatoire.

❱ Extrait du spectacle “Voyage en terre provençale” par le groupe de tradition de Saint-Martin-de-Crau “Li coudelet dansaire”, parc de la Rimandière.

À 16h, l’ensemble du public se réunira autour de la scène devant l’étang pour le concert d’enseignants : Piano à quatre mains, Éloïse Lien et Marlène David. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

Entrée libre

Arboretum Saint-Martin de Crau Arboretum 13310 Saint martin de Crau Saint-Martin-de-Crau 13310 Chambremont Bouches-du-Rhône

Heure : 15:00 - 17:00