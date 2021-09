Le patrimoine secret des plantes Arboretum Adeline, 18 septembre 2021 09:00, La Chapelle-Montlinard.

Journée du patrimoine 2021 Arboretum Adeline. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre

Le patrimoine secret des plantes

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Tarif : 5€



Arboretum Adeline 31 chemin du Pont-de-la-Batte 18140 La Chapelle-Montlinard La Chapelle-Montlinard 18140 Cher

https://cibul.s3.amazonaws.com/location84502401.jpg 06.87.61.01.86 http://arboretum-adeline.blogspot.com

Cet arboretum s’étend sur 11 hectares habité par des arbres de collection datant de 20, 30 et 40 ans. Plus de 3 000 espèces y sont présentées. Il y a notamment 3 collections nationales de ginkgo biloba, de liquidambar et de tilleul. mais aussi de nombreux chênes, hêtres en variétés diverses et une grande quantité de arbres et arbustes rares.

La préservation des plantes rares dans leur milieu naturel face aux phénomènes météorologiques ne peut suffire. Il est nécessaire de sauvegarder ces espèces qui disparaissent chaque jour et participer à la défense de l’environnement et de la diversité biologique. C’est ce regard sur ces collections que nous aimons partager avec les visiteurs.

