Présentation de l’étude “On ne naît pas musicienne : on le devient” ARA – Autour des Rythmes Actuels, 18 septembre 2021 14:30, Roubaix.

Journée du patrimoine 2021 ARA – Autour des Rythmes Actuels. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h30

Présentation de l’étude “On ne naît pas musicienne : on le devient”

*

Les femmes sont souvent aussi présentes que les hommes, voire davantage, dans les écoles de musique et les conservatoires. Pourtant, en prenant pour indicateur les chiffres de l’Observatoire 2021 de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, on constate que seulement 14% des artistes programmées dans les festivals de musique en France en 2019 sont des femmes. Le chiffre est encore plus bas si l’on considère uniquement les instrumentistes.

On peut donc émettre l’hypothèse que les femmes seraient plus nombreuses que les hommes à cesser la pratique scénique musicale face aux éventuels freins qui se présentent à elles.

Conscientes des enjeux socio-culturels intrinsèques au secteur des musiques actuelles, il était essentiel pour l’ARA et La Cave aux Poètes de s’emparer de la question de l’égalité femmes-hommes. Les deux structures ont décidé d’unir leurs ressources pour réaliser une enquête auprès de leurs musiciennes, afin d’interroger la question des stéréotypes de genre dans la pratique musicale, amateure et professionnelle.

Réalisée à l’échelle du territoire roubaisien et de la métropole lilloise dans laquelle évoluent les acteurs·trices concerné·es, ce travail, qui sera présenté et mis à disposition du public à l’occasion des Journées du Matrimoine de l’ARA, se veut un premier jalon local et propose de donner des outils à d’autres structures souhaitant se saisir de ces questions.

*

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h00

*



ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location99346893.jpg 0320280650 http://www.ara-asso.fr https://www.facebook.com/AutourDesRythmesActuels/

L’hôtel particulier dans lequel l’association ARA est installée a connu plusieurs vies. En partie inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, il fut construit pour Les Prouvost, grande famille d’industriels du textile, sur le modèle des demeures parisiennes en vogue à la fin du 18ème siècle. Puis, il est passé aux mains du gouvernement de Vichy, qui l’a transformé en commissariat. L’association ARA – Autour des Rythmes Actuels qui l’habite depuis 1993, a pour but de favoriser et accompagner le développement des pratiques des musiques actuelles en rassemblant des musicien·ne·s, des musicophiles et des pédagogues – tou·te·s formé·e·s, tou·te·s formateur·rice·s, autour de trois valeurs clés : l’égalité des chances, l’esprit collectif et le respect des cultures.

Crédits : © Autour des Rythmes Actuels Gratuit © Erwan Le Moigne