Samedi 18 septembre, 14h30 Présentation et projection du film documentaire “La Cantatrice Chôme” de Florent Barrallon * Présentation et projection du film documentaire “La Cantatrice Chôme” de Florent Barrallon (30 min, 2020) Spécialisé dans le champ de la lutte contre les discriminations, Florent Barrallon est réalisateur du documentaire « La Cantatrice Chôme » (bande annonce), qui fait le point sur la sous-représentation des femmes dans trois styles musicaux (rock, hip-hop et électro), tout en essayant de comprendre les mécanismes qui sont à même d’expliquer cette situation et valoriser les initiatives mises en place pour progresser vers plus d’égalité. Suivi d’un temps de discussion avec le public, en présence du réalisateur Florent Barrallon, et des intervenant·e·s ayant participé à l’étude. *

ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix

L’hôtel particulier dans lequel l’association ARA est installée a connu plusieurs vies. En partie inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, il fut construit pour Les Prouvost, grande famille d’industriels du textile, sur le modèle des demeures parisiennes en vogue à la fin du 18ème siècle. Puis, il est passé aux mains du gouvernement de Vichy, qui l’a transformé en commissariat. L’association ARA – Autour des Rythmes Actuels qui l’habite depuis 1993, a pour but de favoriser et accompagner le développement des pratiques des musiques actuelles en rassemblant des musicien·ne·s, des musicophiles et des pédagogues – tou·te·s formé·e·s, tou·te·s formateur·rice·s, autour de trois valeurs clés : l’égalité des chances, l’esprit collectif et le respect des cultures.

