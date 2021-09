Roubaix ARA - Autour des Rythmes Actuels Nord, Roubaix Exposition On ne naît pas musicienne, on le devient ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Exposition On ne naît pas musicienne, on le devient ARA – Autour des Rythmes Actuels, 18 septembre 2021 14:00, Roubaix. Journée du patrimoine 2021 ARA – Autour des Rythmes Actuels. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition On ne naît pas musicienne, on le devient * Une exposition valorisant les musiciennes en apprentissage, en voie de professionnalisation ou professionnelles. Qu’elles soient chanteuses, batteuses, beatmakeuses ou encore guitaristes, les musiciennes sont sur le devant de la scène avec l’exposition On ne naît pas musiciennes : on le devient ! Cette exposition met en valeur les musiciennes qui ont participé à une étude locale sur le parcours des musiciennes, menée conjointement par l’ARA et La Cave aux Poètes. Sous l’œil artistique de Juliette Sauzet, ces portraits réalisés en argentique révèlent nos musiciennes, qui deviennent en quelque sorte les modèles dont elles ont parfois manqué… Dans le cadre de l’étude menée conjointement par l’ARA et La Cave aux Poètes. Présentation et mise à disposition de l’étude réalisée. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre

ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location99346893.jpg 0320280650 http://www.ara-asso.fr https://www.facebook.com/AutourDesRythmesActuels/

L’hôtel particulier dans lequel l’association ARA est installée a connu plusieurs vies. En partie inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, il fut construit pour Les Prouvost, grande famille d’industriels du textile, sur le modèle des demeures parisiennes en vogue à la fin du 18ème siècle. Puis, il est passé aux mains du gouvernement de Vichy, qui l’a transformé en commissariat. L’association ARA – Autour des Rythmes Actuels qui l’habite depuis 1993, a pour but de favoriser et accompagner le développement des pratiques des musiques actuelles en rassemblant des musicien·ne·s, des musicophiles et des pédagogues – tou·te·s formé·e·s, tou·te·s formateur·rice·s, autour de trois valeurs clés : l’égalité des chances, l’esprit collectif et le respect des cultures.

Crédits : © Autour des Rythmes Actuels Gratuit © Erwan Le Moigne

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu ARA - Autour des Rythmes Actuels Adresse 301 Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville ARA - Autour des Rythmes Actuels Roubaix