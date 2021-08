Jouques Aqueduc de Traconnade Bouches-du-Rhône, Jouques Le long de l’aqueduc romain de Traconnade à Jouques et Peyrolles Aqueduc de Traconnade Jouques Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le long de l’aqueduc romain de Traconnade à Jouques et Peyrolles Aqueduc de Traconnade, 17 septembre 2021 09:00, Jouques. Journée du patrimoine 2021 Aqueduc de Traconnade. Sur inscription 06 75 87 75 83

Vendredi 17 septembre, 09h00 Le long de l’aqueduc romain de Traconnade à Jouques et Peyrolles * Ce chef d’œuvre méconnu de notre patrimoine, construit il y a près de 2000 ans, amenait les eaux des sources de Jouques à Aix, distant d’environ 31 km, à travers et sous les collines.

Les « Amis de Jouques » et « Peyrolles Rétro » proposent de vous faire découvrir les vestiges de leurs communes au cours d’une randonnée d’une journée.

Le rendez vous sera à Peyrolles, à 9 h précises. Un car nous amènera à Jouques, point de départ de la randonnée.

Après une promenade à travers bois d’environ 10 km, avec de faibles dénivelés, de nombreuses haltes pour commentaires et une pause pour déjeuner, le groupe rejoindra les véhicules vers 17 h.

Des chaussures de marche et une bonne condition physique sont nécessaires ainsi qu’une lampe de poche, une bouteille d’eau, le déjeuner tiré du sac et des vêtements adaptés au temps.

Il sera demandé de porter un masque dans le car et lors des regroupements.

Le transport en car est payant.

Les mineurs doivent être accompagnés.

Inscriptions obligatoires et renseignements complémentaires ; 06 75 87 75 83 ou lesamisdejouques@orange.fr *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 17h00

Participation de 10 € pour le transport et à la documentation.

Aqueduc de Traconnade 13490 Jouques Jouques 13490 Bouches-du-Rhone

L’aqueduc va de Jouques à Aix-en-Provence

Crédits : Les Amis de Jouques Sur inscription

