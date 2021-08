Découvrez l’exposition de l’artiste Germain Roesz « Traversées » Apollonia, 17 septembre 2021 11:00, Strasbourg.

Journée du patrimoine 2021 Apollonia. Gratuit

17 – 19 septembre

Découvrez l’exposition de l’artiste Germain Roesz « Traversées »

*

L’Espace Apollonia accueille les oeuvres de Germain Roesz, artiste strasbourgeois protéiforme.

Ses peintures, sculptures, gravures, installations et objets sont mis en lien avec sa poésie dans l’espace d’exposition mais également dans le jardin artistique adjacent. Véritable traversée des époques et des styles de l’artiste, cette exposition est l’occasion de s’imprégner de l’univers de Germain Roesz.

*

vendredi 17 septembre – 11h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.



Apollonia 23 rue Boecklin, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location80541848.jpg?_ts=1628531233352 09 53 40 37 34 http://www.apollonia-art-exchanges.com/fr/

• L’association •

L’association s’inscrit dans un vaste réseau européen et s’appuie dans ses actions sur plus de 250 structures culturelles et artistiques.

Nos objectifs principaux sont la promotion de la création contemporaine européenne dans le domaine des arts visuels et le soutien à la dynamique d’échanges artistiques en Europe et au-delà. Nous consacrons également beaucoup d’énergie, afin de souligner et promouvoir le rôle de l’artiste dans la société.

L’activité de l’association repose sur toutes formes de coopérations étroites dans le domaine des arts visuels avec d’autres partenaires européens, intra et extra-communautaires et plus spécifiquement avec les pays d’Europe centrale et orientale, les Balkans, les pays Baltes et du Caucase du Sud.

• L’espace •

Après avoir investi des territoires tels que La Laiterie, la Route du Rhin, la Fabrique de Théâtre rue de Phalsbourg, le Faubourg de Pierre et Schiltigheim, Apollonia, réseau d’échanges artistiques européens, est installé espace au 23 rue Boecklin à Strasbourg.

Situé dans un ancien corps de ferme datant du début du 19ème siècle, ce lieu d’une surface de plus de 400 m2 à la riche histoire fut entièrement réhabilité par Apollonia en 2014-2015. Il abrite une salle d’exposition et les bureaux de l’association.

Crédits : ©Apollonia, échanges artistiques européens Gratuit ©Apollonia