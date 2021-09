Saint-Hilaire-de-Mortagne Annexe de Vendée Vitrail Saint-Hilaire-de-Mortagne, Vendée Création, restauration et gestes des métiers d’arts autour de Vendée Vitrail Annexe de Vendée Vitrail Saint-Hilaire-de-Mortagne Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-de-Mortagne

Création, restauration et gestes des métiers d'arts autour de Vendée Vitrail Annexe de Vendée Vitrail, 18 septembre 2021 14:30, Saint-Hilaire-de-Mortagne Journée du patrimoine 2021 Annexe de Vendée Vitrail. Gratuit Handicap moteur 02 51 67 59 94, vendeevitrail@paysdemortagne.fr

18 et 19 septembre Création, restauration et gestes des métiers d’arts autour de Vendée Vitrail * L’Annexe de Vendée Vitrail sera le temps d’un week-end dédié à la création, à la restauration et aux gestes des métiers d’art. Artistes créateurs, artisans d’art, maître verrier, compagnons et jeune en formation vitrail animeront ces journées :

– Élodie ALAIN – plasticienne, designer textile et produit (Chanverrie),

– Franck CHARTRAIN – compagnon ferronnier (La Forge de style – St Macaire),

– Baptiste GUIGNARD – apprenti vitrailliste (URMA Ste Luce sur Loire / atelier Barthe-Bordereau – Angers),

– Sylvie REBIFFÉ – artisan verrier (Atelier La Marteline – Marillet).

Ces journées seront ponctuées de temps de démonstrations, de temps d’échanges sur les techniques et savoir-faire très spécifiques. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

Les activités en intérieur nécessitent la présentation du pass sanitaire

Annexe de Vendée Vitrail Mortagne sur Sèvre, St Hilaire, Place de l’église 85290 Saint-Hilaire-de-Mortagne 85290 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/location22418978.jpg 02 51 67 59 94 https://www.vendeevitrail.com/ https://fr-fr.facebook.com/vendeevitrail/

L’ancienne mairie de St Hilaire de Mortagne est réaménagée en 2020 comme lieu d’exposition, de rencontres artistiques et pédagogique pour compléter l’offre touristique et culturelle de Vendée Vitrail.

