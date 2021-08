Beaumont Angle de la Route de Romagnat et de la Rue de la Résistance, 63100 Beaumont Beaumont, Puy-de-Dôme La fresque poétique de Guillaume Bottazzi à Beaumont Angle de la Route de Romagnat et de la Rue de la Résistance, 63100 Beaumont Beaumont Catégories d’évènement: Beaumont

Puy-de-Dôme

La fresque poétique de Guillaume Bottazzi à Beaumont Angle de la Route de Romagnat et de la Rue de la Résistance, 63100 Beaumont, 17 septembre 2021 08:00, Beaumont. Journée du patrimoine 2021 Angle de la Route de Romagnat et de la Rue de la Résistance, 63100 Beaumont. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre La fresque poétique de Guillaume Bottazzi à Beaumont * Pour cette année 2021, le célèbre artiste Guillaume Bottazzi nous invite à un parcours artistique gargantuesque avec 25 œuvres d’art à découvrir en France dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Les œuvres présentées sillonnent le pays du nord au sud de la France, de Lille, en passant par Paris, Lyon, Marseille et jusqu’à Mandelieu… Neuf d’entre elles sont à découvrir en région Auvergne – Rhône-Alpes dont une en Auvergne. Guillaume Bottazzi a signé près de 100 œuvres environnementales et poétiques dans des espaces publics et cette chaleureuse fresque, réalisée en 2011, a été financée par la DRAC et la Région. Elle marque l’entrée de la communauté d’agglomération de Clermont-Ferrand. Peinte par l’artiste seul sur place, sur un bâtiment industriel, elle relève de l’expression du corps en mouvement et s’offre aux passants, semblable à un ballet. Cette fresque poétique nous induit à voyager dans un univers irréel. Elle nourrit le passant en le faisant rêver. Elle crée un espace poétique, enchanteur, qui évolue en fonction de notre imaginaire. L’imaginaire est antérieur à nos perceptions et à nos idées, il va les révéler, nous permettre de nous construire, de nous renforcer, de nous renouveler et de nous réinventer. Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://www.guillaume.bottazzi.org *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 20h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 20h00

*

Visite libre

Angle de la Route de Romagnat et de la Rue de la Résistance, 63100 Beaumont Route de Romagnat, 63100 Beaumont, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Beaumont 63110 Puy-de-Dôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3524204.jpg https://www.guillaume.bottazzi.org

La peinture murale de Guillaume Bottazzi se situe à l’angle de la Route de Romagnat et de la Rue de la Résistance, 63100 Beaumont

Crédits : © Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris Gratuit @ Guillaume Bottazzi

Détails Catégories d’évènement: Beaumont, Puy-de-Dôme Autres Lieu Angle de la Route de Romagnat et de la Rue de la Résistance, 63100 Beaumont Adresse Route de Romagnat, 63100 Beaumont, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Beaumont Age maximum 99 lieuville Angle de la Route de Romagnat et de la Rue de la Résistance, 63100 Beaumont Beaumont