Dimanche 19 septembre, 15h00 Visite guidée du musée “Forges et Marines” * Véritable savoir faire du travail de forge, vous découvrirez les détails de la forge maritime (ancres et chaines notamment). A noter: Visite guidée à 15h et 16h. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

Anciennes Forges Royales de Guérigny Avenue Arnault de Lange 58130 Guérigny Guérigny 58130 Nièvre

https://cibul.s3.amazonaws.com/location59245483.jpg 03 86 37 01 08 http://museeforgesetmarines.fr

Histoire industrielle de Guérigny, fournisseur de la Marine en ancres et chaînes de 1720 à 1971.

