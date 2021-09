Guérigny Anciennes Forges Royales de Guérigny Guérigny, Nièvre Exposition “De Nevers à Guérigny à toute vapeur” Anciennes Forges Royales de Guérigny Guérigny Catégories d’évènement: Guérigny

Exposition "De Nevers à Guérigny à toute vapeur" Anciennes Forges Royales de Guérigny, 18 septembre 2021 14:00, Guérigny

18 et 19 septembre Exposition “De Nevers à Guérigny à toute vapeur” * Exposition consacrée à la création et exploitation de la ligne de chemin de fer entre Clamecy et Auxerre ouverte le 2 juillet 1877.

Découvrez la maquette de la gare de Guérigny au 1/87ème et les maquettes de train! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Anciennes Forges Royales de Guérigny Avenue Arnault de Lange 58130 Guérigny Guérigny 58130 Nièvre

Histoire industrielle de Guérigny, fournisseur de la Marine en ancres et chaînes de 1720 à 1971.

