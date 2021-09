M'Tsangamouji Ancienne usine sucrière de Soulou M'Tsangamouji Sur les traces de mon Patrimoine Ancienne usine sucrière de Soulou M'Tsangamouji Catégorie d’évènement: M'Tsangamouji

Samedi 18 septembre, 09h00 Sur les traces de mon Patrimoine * Sur les traces de mon patrimoine. Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, les jeunes participants au projet vont se mettre dans la peau de petits explorateurs et découvrir le patrimoine de leur île. Pour que chacun puisse exprimer son ressenti par rapport à ce patrimoine, des ateliers d’écrirture vont être mis en place en amont par l’ARLL pour les accompagner dans leur cheminement jusqu’à l’aboutissement de chaque écrit. Une visite guidée de certains lieux historiques est prévue pour que chaque jeune puisse s’imprégner des lieux et pouvoir présenter un écrit personnel. Une restitution sera faite lors des journées européennes du patrimoine à l’ancienne usine sucrière de Soulou. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

Ateliers d’écriture et lecture sur inscription.

Ancienne usine sucrière de Soulou CCD1, Mtsangamouji, Mayotte M’Tsangamouji 97650 Crédits : Zaïna Djaïlani Gratuit|Sur inscription

