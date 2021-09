L’archéologie à Saint-Philippe. Sur les traces du passé Ancienne usine du Baril, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Philippe.

Journée du patrimoine 2021 Ancienne usine du Baril. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00

L’archéologie à Saint-Philippe. Sur les traces du passé

*

Une nouvelle opération de fouilles archéologiques préventives menées par l’Inrap sur le site de l’ancienne usine, est programmée autour des JEP 2021. Une opération de diagnostic, en lien étroit avec le projet de réhabilitation, de protection et de valorisation de ce patrimoine, contribuant à une meilleure connaissance de l’histoire du territoire communal.

Une histoire souvent absente des archives écrites et dont la mémoire oscille progressivement vers l’oubli au fil des générations. Les récentes découvertes archéologiques sur le territoire contribuent à résorber cette mémoire fragmentée en interrogeant les traces matérielles du passé et en sensibilisant sur les enjeux présents et futurs.

Lors de ces JEP 2021, venez à la rencontre des archéologues pour voir et comprendre les traces du passé, comprendre les enjeux liés à la protection et à la valorisation du patrimoine et prendre connaissance de l’actualité des opérations archéologiques en cours et à venir à Saint-Philippe.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 16h30

*



Ancienne usine du Baril Le Baril 97442 Saint-Philippe Saint-Philippe 97442

L’ancienne usine sucrière du Baril est construite à partir de 1862 par Jean Jacques Henri Monbel dit “Montbel Fontaine” (1809-1890), propriétaire du domaine du Baril et ancien maire de la commune de Saint-Philippe (1870-1883). Durant l’entre deux guerre, l’ancienne sucrerie est transformée en féculerie à manioc et une nouvelle cheminée est construite en 1919. De l’ancienne sucrerie subsiste notamment les bassins et soubassements. De la féculerie il reste la cheminée et les ruines du bâtiment principal qui ne résiste pas au cyclone de 1932. La cheminée, y compris le terrain d’assiette sont inscrits en totalité au titre des Monuments Historiques depuis le 11 juillet 2002

Crédits : (c) Ville de Saint-Philippe Gratuit