Firminy Ancienne usine Dofin Firminy, Loire Balade guidée sur la voie de chemin de fer des mines entre Firminy et Roche-la-Molière Ancienne usine Dofin Firminy Catégories d’évènement: Firminy

Loire

Balade guidée sur la voie de chemin de fer des mines entre Firminy et Roche-la-Molière Ancienne usine Dofin, 18 septembre 2021 14:00, Firminy. Journée du patrimoine 2021 Ancienne usine Dofin. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h00 Balade guidée sur la voie de chemin de fer des mines entre Firminy et Roche-la-Molière * Marche sur l’ancienne voie de chemin de fer des mines entre Firminy et Roche-la-Molière. Chaussures de marche conseillées, lampes pour passage des tunnels. Départ 14h devant l’usine Dofin carrefour rue de l’Ondaine et Professeur Calmette *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

*

Ancienne usine Dofin rue de l’Ondaine, Firminy Firminy 42700 Loire Crédits : SHF Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Firminy, Loire Autres Lieu Ancienne usine Dofin Adresse rue de l'Ondaine, Firminy Ville Firminy Age maximum 99 lieuville Ancienne usine Dofin Firminy