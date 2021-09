Gien Ancienne imprimerie Gien, Loiret Visite libre Ancienne imprimerie Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Visite libre Ancienne imprimerie, 18 septembre 2021 10:00, Gien. Journée du patrimoine 2021 Ancienne imprimerie. Gratuit|Sur inscription soc-historique.gien@orange.fr, https://gien-histoire-patrimoine.fr

18 et 19 septembre Visite libre * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h30

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h30

*

Groupes de 10 personnes maximum

Ancienne imprimerie 27 rue Georges-Clémenceau 45500 Gien Gien 45500 Loiret

06 03 49 55 27 https://gien-histoire-patrimoine.fr

Ancienne imprimerie Jeanne d’Arc, puis Journal de Gien, matériel du début XXe siècle.

Crédits : SHAG Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Gien, Loiret Autres Lieu Ancienne imprimerie Adresse 27 rue Georges-Clémenceau 45500 Gien Ville Gien lieuville Ancienne imprimerie Gien