Monsac Ancienne forge Dordogne, Monsac Découverte de l’histoire de la forge et du savoir-faire des forgerons Ancienne forge Monsac Catégories d’évènement: Dordogne

Monsac

Découverte de l’histoire de la forge et du savoir-faire des forgerons Ancienne forge, 18 septembre 2021 10:00, Monsac. Journée du patrimoine 2021 Ancienne forge. Gratuit

18 et 19 septembre Découverte de l’histoire de la forge et du savoir-faire des forgerons * Visite et démonstration de l’ancienne forge de Monsac. Participez à la transmission du savoir-faire dans les forge d’autrefois ! N’hésitez pas à entrer dans ce lieu hord du temps où vous trouverez une multitude d’outils rassemblés par des passionnés. Vous pourrez assister à une démonstration en compagnie du forgeron de Monsac tout en apprenant les astuces mais également l’histoire de cette forge réhabilitée. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre.

Ancienne forge Le bourg, 24440 Monsac Monsac 24440 Dordogne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location57907516.jpg 05 53 22 68 59 https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/la-decouverte-de-lancienne-forge-de-monsac

L’ancienne forge de Monsac a été réhabilitée par des passionnés. Elle regorge d’outils chinés ou fabriqués par le forgeron du village. Outils de forge, maréchalerie, agriculture tout y est ! Une démonstration est proposée pour les Journées européennes du patrimoine.

Crédits : ©Office de tourisme des Bastides Dordogne-Périgord Gratuit ©Office de tourisme des bastides Dordogne-Périgord

