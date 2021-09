Meysse Ancienne église St Jean Baptiste Ardèche, Meysse Visite ancienne église St Jean Baptiste de Meysse Ancienne église St Jean Baptiste Meysse Catégories d’évènement: Ardèche

Visite ancienne église St Jean Baptiste de Meysse Ancienne église St Jean Baptiste, 18 septembre 2021 10:00, Meysse. Journée du patrimoine 2021 Ancienne église St Jean Baptiste. Gratuit

18 et 19 septembre Visite ancienne église St Jean Baptiste de Meysse * Visite de l’église-baptistère (XIe-XVIe) : les vestiges du baptistère (Haut Moyen-âge), l’église romane et les multiples fresques. Un des rares baptistères par immersion en Ardèche. Exposition photos dans l’église : paysage décrypté – exploration sensible au fil du Rhône. Exposition photos extérieures : présence photographie Jodie Bieber “Between dogs”. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Ancienne église St Jean Baptiste Ancienne église St Jean Baptiste Meysse Meysse 07400 Ardèche

https://cibul.s3.amazonaws.com/location86968032.jpg 04 75 52 96 21 https://meysse.fr/fr/

Visite de l’église-baptistère (XIe-XVIe) : les vestiges du baptistère (Haut Moyen-âge), l’église romane et les multiples fresques. Site Clunisien.

Crédits : ®Mairie de Meysse Gratuit ®Mairie Meysse

