Toulouse Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines

Toulouse

Visite guidée de la crypte archéologique Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines, 19 septembre 2021

Dimanche 19 septembre, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 Visite guidée de la crypte archéologique * *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 12h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines 12, place Saint-Pierre, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location85936845.jpg 05 61 22 31 44 http://www.SaintRaymond.toulouse.fr

Cet édifice historique toulousain de premier ordre dévoile une stratification chronologique passionnante et inédite dans un lieu qui est aujourd’hui consacré à la musique et à la danse. La descente de quelques marches engage le visiteur dans une brusque remontée dans le temps, au IVe siècle ou au début du siècle suivant. Alors que l’évêché de Toulouse se constitue et s’implante à l’Est de la cité, une première église, à vocation funéraire, est construite au cœur d’une nécropole, au nord, en bordure de Garonne. D’une longueur de 30m, elle devait présenter des dimensions comparables à celles de la première église Saint-Sernin, contemporaine. On se réunissait donc, à la fin de l’Antiquité, dans cette église, afin de commémorer les défunts dont les tombes envahissaient tout l’espace environnant et jusqu’au cœur de la nef.

Crédits : © Don Vip / Wikimedia Commons Gratuit

Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines
12, place Saint-Pierre, 31000 Toulouse