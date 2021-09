Bailly-en-Rivière Ancienne école des filles Bailly-en-Rivière, Seine-Maritime “Jouer sur les deux tableaux” réhabilitation d’une école de campagne. Ancienne école des filles Bailly-en-Rivière Catégories d’évènement: Bailly-en-Rivière

Seine-Maritime

“Jouer sur les deux tableaux” réhabilitation d’une école de campagne. Ancienne école des filles, 18 septembre 2021 10:00, Bailly-en-Rivière. Journée du patrimoine 2021 Ancienne école des filles. Gratuit

18 et 19 septembre “Jouer sur les deux tableaux” réhabilitation d’une école de campagne. * Réabilitation d’une école de campagne. Visite de l’atelier du peintre Agnès Dortu et visite d’une partie du logement de la maison école. L’ ancienne école des filles de Bailly-en-Rivière est une construction de briques typique de la région, construite probablement selon la loi de 1833 sur les « maisons d’école ». Elle est devenu depuis peu le lieu de vie et de travail d’ une artiste peintre. Réhabilité avec soin, le lieu a gardé l’empreinte du passé ; Rangée de porte-manteaux dans le couloir d’entrée, tableau vert, bureaux d’écolier, cahiers de 1957, témoignent d’une époque marquante dans l’histoire des villages. La vie reprend des couleurs dans la salle de classe au parquet ciré, au murs hauts et aux grandes fenêtres cintrées par où entre la lumière nécessaire à la création artistique. En tant qu’artiste peintre, elle aura plaisir à vous expliquer son “travail passion”. Elle vous parlera de pochade, de “pleinairisme”, de peinture à l’huile, de pastel, d’aquarelle, de linogravure, de livre d’artiste !…. Vous pourrez aussi admirer les nombreuses œuvres accrochées aux cimaises, paysages d’ici et d’ailleurs.

Les histoires d’école ne manqueront pas de revenir à votre esprit, elles vous ramèneront au temps de votre enfance !

Pour les deux journées du patrimoine, il vous sera aussi proposé une visite partielle et accompagnée du logement de l’institutrice!

Le port du masque est obligatoire. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Ancienne école des filles 3 rue des écoles, 76630 Bailly-en-Rivière Bailly-en-Rivière 76630 Seine-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location98258438.jpg 06 15 88 57 29 http://www.agnes-dortu.com https://www.facebook.com/agnesdortu.artistepeintre/

L’ ancienne école des filles de Bailly-en-Rivière est une construction de briques typique de la région, construite probablement selon la loi de 1833 sur les « maisons d’école ». Elle est devenu depuis peu le lieu de vie et de travail d’ une artiste peintre. Réhabilité avec soin, le lieu a gardé l’empreinte du passé ; Rangée de porte-manteaux dans le couloir d’entrée, tableau vert, bureaux d’écolier, cahiers de 1957, témoignent d’une époque marquante dans l’histoire des villages. La vie reprend des couleurs dans la salle de classe au parquet ciré, au murs hauts et aux grandes fenêtres cintrées par où entre la lumière nécessaire à la création artistique. En tant qu’artiste peintre, elle aura plaisir à vous expliquer son “travail passion”. Elle vous parlera de pochade, de “pleinairisme”, de peinture à l’huile, de pastel, d’aquarelle, de linogravure, de livre d’artiste !…. Vous pourrez aussi admirer les nombreuses œuvres accrochées aux cimaises, paysages d’ici et d’ailleurs.

Les histoires d’école ne manqueront pas de revenir à votre esprit, elles vous ramèneront au temps de votre enfance !

Pour les deux journées du patrimoine, il vous sera aussi proposé une visite partielle et accompagnée du logement de l’institutrice !

Crédits : Agnès Dortu Gratuit Agnès Dortu

Détails Catégories d’évènement: Bailly-en-Rivière, Seine-Maritime Autres Lieu Ancienne école des filles Adresse 3 rue des écoles, 76630 Bailly-en-Rivière Ville Bailly-en-Rivière Age minimum 7 Age maximum 87 lieuville Ancienne école des filles Bailly-en-Rivière