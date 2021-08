Vicq-sur-Breuilh Ancienne école de Grasmagnac Haute-Vienne, Vicq-sur-Breuilh Une école, une histoire… Ancienne école de Grasmagnac Vicq-sur-Breuilh Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Une école, une histoire… Ancienne école de Grasmagnac, 18 septembre 2021 14:00, Vicq-sur-Breuilh

18 et 19 septembre Une école, une histoire… * Visitez une ancienne école communale rurale avec reconstitution d’une salle de classe. Véritables collectionneurs de patrimoine scolaire (de 1870 aux années 70), les propriétaires de l’ancienne école de Grasmagnac vont vous plonger dans l’univers de l’école d’autrefois : découvrez l’architecture Jules Ferry, la reconstitution d’une ancienne salle de classe (mobilier, manuels scolaires, outils pédagogiques d’autrefois…) et expérimentez en famille des mini jeux pour comprendre l’environnement scolaire des enfants l’époque. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire.

Ancienne école de Grasmagnac Grasmagnac, 87260 Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne

06 70 40 23 60 Crédits : ©Batier Gratuit

