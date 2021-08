Aubenton Ancienne Charcuterie d'Aubenton : une collection Aisne, Aubenton Visite de la collection privée d’un couple de suidéphilistes Ancienne Charcuterie d’Aubenton : une collection Aubenton Catégories d’évènement: Aisne

Aubenton

Visite de la collection privée d’un couple de suidéphilistes Ancienne Charcuterie d’Aubenton : une collection, 18 septembre 2021 15:00, Aubenton. Journée du patrimoine 2021 Ancienne Charcuterie d’Aubenton : une collection. Gratuit

18 et 19 septembre Visite de la collection privée d’un couple de suidéphilistes * Etes-vous suidéphiliste ou nourinophiliste ?

Il s’agit des collectionneurs de tout ce qui se rapporte au cochon. Dans un lieu parfaitement approprié, l’ancienne boucherie-charcuterie, un couple d’Aubentonnais dont c’était la profession, a réuni une collection très originale comptant plus de 5000 objets.

En dehors des plages de visite, un petit coup d’oeil sera toujours possible à travers les vitres… *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

*

Visite par tout petits groupes.

Ancienne Charcuterie d’Aubenton : une collection rue Jean Mermoz 02500 Aubenton Aubenton 02500 Aisne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location10186860.jpg

L’ancienne boucherie-charcuterie d’Aubenton abrite une collection originale : entre 5000 et 6000 pièces toutes relatives à “l’animal dans lequel tout est bon” : le brave cochon.

Crédits : Bernard Gréhant Gratuit Bernard Gréhant

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Aubenton Autres Lieu Ancienne Charcuterie d'Aubenton : une collection Adresse rue Jean Mermoz 02500 Aubenton Ville Aubenton lieuville Ancienne Charcuterie d'Aubenton : une collection Aubenton