Découverte guidée d’un patrimoine historique, artistique et sonore Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple, 17 septembre 2021 09:00, Le Dorat. Journée du patrimoine 2021 Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple. Gratuit lesrdvdelachapelle@laposte.net, 06 08 98 08 03

Vendredi 17 septembre, 09h00 Découverte guidée d’un patrimoine historique, artistique et sonore * Une ancienne chapelle évoque une histoire spécifique, une culture artistique et un patrimoine sonore. La présentation sera adaptée aux scolaires autour des vitraux, de l’histoire et de l’acoustique. Durant cette visite, il s’agira de lire un batiment sous différents angles : l’histoire, l’art (les vitraux), le son (l’acoustique vocale, les harmoniums et le piano) et le livre (XVI-XIXe siècle). *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre.

Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple 1 bis rue Saint-Michel, 87210 Le Dorat Le Dorat 87210 Haute-Vienne

Cette ancienne chapelle des soeurs franciscaines Notre-Dame-du-Temple, datant de 1898 avec vitraux d’origine, est désacralisée et accueille aujourd’hui régulièrement des exposition et évènements.

Les peintures, les vitraux et le mobilier d’origine sont toujours visibles.

