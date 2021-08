Neufchâteau Ancienne chapelle du couvent des Dames Augustines et ancien Tribunal Neufchâteau, Vosges Découverte libre de l’ancien Tribunal du centre de Neufchâteau Ancienne chapelle du couvent des Dames Augustines et ancien Tribunal Neufchâteau Catégories d’évènement: Neufchâteau

La visite de l'ancien Tribunal, construit au début du XIXe siècle, dans l'ancien couvent des Augustines, permet de découvrir un lieu où fut rendue la justice pendant plus de deux siècles. Vous y trouverez également le mobilier conservé, à l'image des fauteuils du président et des juges, datés du début du XIXe siècle et inscrits au titre des Monuments historiques.

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Ancienne chapelle du couvent des Dames Augustines et ancien Tribunal Place Jeanne d’Arc, 88300 Neufchâteau Neufchâteau 88300 Vosges

En 1639, des religieuses de la congrégation Notre-Dame, un ordre fondé en 1597 par Pierre Fourrier et Alix L Clerc, quittent Épinal pour venir s’installer à Neufchâteau. Après s’être établies dans plusieurs maisons de la rue Verdunoise et avoir obtenu la confirmation de la fondation de leur établissement en 1645, par lettres patentes du duc Charles IV, elles transfèrent le couvent, sans doute à la fin du XVIIe siècle dans le lieu actuel, entre la place Jeanne d’Arc et la rue de la Comédie. La Chapelle des « Dames Augustines », et très certainement l’ensemble des bâtiments, a été construits entre 1760 et 1762, constituant en 1790 le « plus beau monastère de la ville ». Après la Révolution, différentes affectations, à l’origine de sa sauvegarde, vont malgré tout entraîner de nombreuses transformations intérieures sans pour autant dénaturer son allure extérieure. Tour à tour, le couvent est transformé en gendarmerie, maison d’arrêt, tribunal, etc. L’ancien tribunal d’instance de Neufchâteau, ainsi que l’école intercommunale de musique et la salle de la Comédie (le cinéma Scala), s’inscrivent dans ce vaste ensemble des bâtiments du couvent de la congrégation Notre-Dame. La salle du tribunal vaut à elle seule le détour avec les anciennes stalles en chêne du XVIIIe siècle réemployées et son plafond à adoucissements, décoré de motifs végétaux en stuc.

