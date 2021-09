Mauléon Ancienne abbaye de la Trinité Deux-Sèvres, Mauléon Rencontre d’auteurs à l’Abbaye Ancienne abbaye de la Trinité Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauléon

Rencontre d’auteurs à l’Abbaye Ancienne abbaye de la Trinité, 18 septembre 2021 14:00, Mauléon. Journée du patrimoine 2021 Ancienne abbaye de la Trinité. Gratuit

18 et 19 septembre Rencontre d’auteurs à l’Abbaye * Découvrez des auteurs mauléonais ou des personnes ayant écrit sur le territoire. A découvir dans les locaux de la médiathèque. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Ancienne abbaye de la Trinité Place de l’Hôtel de Ville, 79700 Mauléon Mauléon 79700 Mauléon Deux-Sèvres

https://cibul.s3.amazonaws.com/location89791471.jpg 05 49 81 17 21 http://www.mauleon.fr

Construite en 1742, cette abbaye cache de grands sous-sols voûtés, qui ont été utilisés successivement comme entrepôts, prison, ateliers, écuries.

Crédits : Gratuit ©Ancienne abbaye de la Trinité

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Mauléon Autres Lieu Ancienne abbaye de la Trinité Adresse Place de l'Hôtel de Ville, 79700 Mauléon Ville Mauléon lieuville Ancienne abbaye de la Trinité Mauléon