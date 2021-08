Fatouville-Grestain Ancienne Abbaye de Grestain Eure, Fatouville-Grestain Visite libre nocturne de l’abbaye de Grestain Ancienne Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain Catégories d’évènement: Eure

Visite libre nocturne de l’abbaye de Grestain Ancienne Abbaye de Grestain, 17 septembre 2021 21:00, Fatouville-Grestain. Journée du patrimoine 2021 Ancienne Abbaye de Grestain. Gratuit

17 – 19 septembre Visite libre nocturne de l’abbaye de Grestain * Vous avez la possibilité de découvrir l’ancienne Abbaye de Grestain de nuit, à partir de 21h jusqu’à minuit avec un éclairage magiques aux bougies. *

vendredi 17 septembre – 21h00 à 23h59

samedi 18 septembre – 21h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 21h00 à 23h59

Ancienne Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire-Grestain, 27210 Fatouville-Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure

02 32 57 72 10 http://www.abbaye-de-grestain.fr

Vestiges de l’Abbaye fondée en 1050 par Herluin de Conteville. Pierre tombale de la mère et d’autres membres de la famille de Guillaume Le Conquérant. Logis de l’Abbé, mur d’enceinte, source de Saint-Benoît, ancienne chapelle, stèle à la mémoire d’Arlette, mère de Guillaume Le Conquérant.

