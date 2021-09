Bouillac Ancienne abbaye cistercienne de Grandselve Bouillac, Tarn-et-Garonne Visite libre de l’abbaye et de son musée Ancienne abbaye cistercienne de Grandselve Bouillac Catégories d’évènement: Bouillac

Tarn-et-Garonne

Visite libre de l’abbaye et de son musée Ancienne abbaye cistercienne de Grandselve, 18 septembre 2021 09:00, Bouillac. Journée du patrimoine 2021 Ancienne abbaye cistercienne de Grandselve. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de l’abbaye et de son musée * Samedi 18 et dimanche 19 septembre, entre 9h et 18h, venez à la découverte du site où se trouvait cette abbaye cistercienne du XIIe – XVIIIe siècles, une des plus grandes du Sud de la France !

Visitez son musée lapidaire avec sa fameuse collection de carrelages. Manifestation organisée par l’association Les Amis de l’Abbaye de Grandselve Renseignements et informations au : 06 10 16 39 34 N’hésitez pas à faire un don ou acheter des cartes, photos ou livres sur l’abbaye à l’association des amis de l’abbaye. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Respect des consignes sanitaires en vigueur

Ancienne abbaye cistercienne de Grandselve 82600 Bouillac Bouillac 82600 Tarn-et-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null http://www.abbayedegrandselve.com

Située sur le territoire de la commune de Bouillac (Tarn-et-Garonne), l’abbaye de Grandselve fut au Moyen Âge la plus importante et la plus influente abbaye cistercienne du grand Sud-Ouest de la France. Réformatrice de Fontfroide, fondatrice de villes (Beaumont-de-Lomagne et Grenade), d’abbayes (Calers, Candeil, Santes-Creus, Carthagène), elle fut aussi à l’origine de l’Université de Toulouse. Site archéologique et musée à voir sur place. Dépôt lapidaire et trésor à l’église de Bouillac.

