Portraits d’intérieurs – Fred Alione Ancien hôtel-Dieu, 18 septembre 2021 14:30, Brie-Comte-Robert. Journée du patrimoine 2021 Ancien hôtel-Dieu. Gratuit Handicap moteur 01 60 34 15 81

18 et 19 septembre Portraits d’intérieurs – Fred Alione * Cette année, les Journées européennes du patrimoine porte une ambition fédératrice et un esprit inclusif que l’on retrouve dans l’univers insolite, original et ludique de l’œuvre de l’artiste. « C’est Jean-Michel Basquiat qui m’a donné envie de peindre » …

Fred Alione, peintre pressionniste à la croisée de la peinture réaliste, du graffiti et de la bande dessinée, crée des peintures représentant des scènes d’intérieurs parisiens qui rappellent la série Interiors de Roy Lichtenstein. Ce sont des univers imaginés par l’artiste qui sont à la fois des lofts mais aussi des studios d’artistes lumineux. Il s’amuse à ajouter des clins d’œil aux icônes de l’art… Dans ces décors fictifs s’installe la vie « Ce qui m’amuse c’est de créer des détails », avec quelques traces de la vie quotidienne, une récurrence de la plante, des natures mortes… « mais je parviens désormais à maîtriser la fin de mes toiles. C’est d’ailleurs le plus dur en peinture : savoir quand s’arrêter ». Exposition réalisée en partenariat avec la Galerie Barrou Planquart et présentée par le Service des Affaires Culturelles de Brie-Comte-Robert *

samedi 18 septembre – 14h30 à 21h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 19h00

Groupes et scolaires sur rendez-vous – Entrée libre

L’ancien hôtel-Dieu du XIIIe siècle a connu de nombreuses transformations architecturales au cours des siècles. Réhabilité en 1995, il est aujourd’hui utilisé comme salle d’expositions temporaires.

