Saint-Denis Ancien Hôtel de Ville Saint-Denis Diffusion de films patrimoniaux Ancien Hôtel de Ville Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Diffusion de films patrimoniaux Ancien Hôtel de Ville, 18 septembre 2021 09:00, Saint-Denis. Journée du patrimoine 2021 Ancien Hôtel de Ville. Gratuit

18 et 19 septembre Diffusion de films patrimoniaux * Diffusion de films patrimoniaux dans le grand salon de l’hôtel de ville :

– film sur l’histoire de la restauration de l’église de Notre-Dame-de-la-Délivrance classée au titre des monuments historiques

– film « Les Flamboyants »,

– film « L’Histoire de la fondation de la ville de Saint-Denis »

– film sur les récoltes de la mémoire des Ronds Kozé. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

*

Ancien Hôtel de Ville 2 rue de Paris 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques Crédits : reunion.fr Gratuit

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Denis Autres Lieu Ancien Hôtel de Ville Adresse 2 rue de Paris 97400 Saint-Denis Ville Saint-Denis lieuville Ancien Hôtel de Ville Saint-Denis