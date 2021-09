Saint-Denis Ancien Hôtel de Ville Saint-Denis Visite d’une maison créole Ancien Hôtel de Ville Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Visite d’une maison créole Ancien Hôtel de Ville, 18 septembre 2021 09:00, Saint-Denis. Journée du patrimoine 2021 Ancien Hôtel de Ville. Gratuit

18 et 19 septembre Visite d’une maison créole * Reconstitution d’une case créole avec des objets lontan, proposée par l’association Objets Lontan dans la salle d’exposition et du patrimoine *

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

*

Ancien Hôtel de Ville 2 rue de Paris 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques Crédits : Licence libre Gratuit

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Denis Autres Lieu Ancien Hôtel de Ville Adresse 2 rue de Paris 97400 Saint-Denis Ville Saint-Denis lieuville Ancien Hôtel de Ville Saint-Denis