Regards sur le rail à Lons-le-Saunier Ancien hôtel de ville, 17 septembre 2021 08:00, Lons-le-Saunier Journée du patrimoine 2021 Gratuit Handicap visuel|Handicap moteur

17 – 19 septembre Regards sur le rail à Lons-le-Saunier * Découverte en images la vie du rail à Lons-le-Saunier. Accrochage sur les façades extérieures de l’ancien Hôtel de Ville. *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 23h59

samedi 18 septembre – 08h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 08h00 à 23h59

Déambulation libre

Ancien hôtel de ville Hôtel de Ville, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura

Hôtel de ville, salles d’apparat….

Crédits : La gare de Lons-le-Saunier à la fin du XIXe siècle © Coll. Service archéo. Lons-le-Saunier Gratuit

