18 et 19 septembre « Cases et monuments créoles » par l’artiste Pol SOUPE * L’exposition « Cases et monuments créoles » de l’artiste Pol SOUPE donne à voir une trentaine de dessins du patrimoine architectural réunionnais, singulièrement Dionysien : maisons et bâtiments longeant la rue de Paris, l’avenue de la Victoire et de quelques rues adjacentes.

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

