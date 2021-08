Saint-Martin-de-Ré Ancien Hôpital Saint-Honoré (Siège de la Communauté de Communes de l'Ile de Ré) Charente-Maritime, Saint-Martin-de-Ré La légende se raconte en musique… Ancien Hôpital Saint-Honoré (Siège de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré) Saint-Martin-de-Ré Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Vendredi 17 septembre, 21h00 La légende se raconte en musique… * Participez à une soirée de contes et légendes accompagnée au piano, à la guitare et au chant. Au son de la guitare et du piano, venez écouter les légendes qui font la petite histoire de l’île de Ré. Du rire, de l’émotion, venez revivre la vie d’autrefois le temps d’une soirée à la lueur de la bougie… *

vendredi 17 septembre – 21h00 à 22h30

Gratuit. Réservation obligatoire. Masque et pass sanitaire obligatoires.

Ancien Hôpital Saint-Honoré (Siège de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré) 3 rue du Père Ignace, 17410 Saint-Martin-de-Ré Saint-Martin-de-Ré 17410 Moulin de la Favorite Charente-Maritime

L’aile Saint-Michel de l’ancien Hôpital Saint-Honoré abrite aujourd’hui le siège de la Communauté de Communes de l’île de Ré. Construit à la fin du XVIIe siècle, cet édifice a conservé deux majestueuses salles qui accueillaient autrefois les malades ainsi que sa magnifique charpente. L’ancienne apothicairerie possède une collection unique de pots à pharmacie des XVIIIe et XIXe siècles.

