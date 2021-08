Lille Ancien Hôpital Général - Institut d'Administration des Entreprises Lille, Nord Exposition « Les hôpitaux lillois sous le soleil de France » Ancien Hôpital Général – Institut d’Administration des Entreprises Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Exposition « Les hôpitaux lillois sous le soleil de France » Ancien Hôpital Général – Institut d’Administration des Entreprises, 19 septembre 2021 14:00, Lille. Journée du patrimoine 2021 Ancien Hôpital Général – Institut d’Administration des Entreprises. Gratuit|Sur inscription

Dimanche 19 septembre, 14h00 Exposition « Les hôpitaux lillois sous le soleil de France » * A travers cette exposition, vous découvrirez l’origine des hôpitaux généraux en France ainsi que les hôpitaux lillois qui ont été témoins de l’époque française aux XVIIe-XVIIIe siècles. Retrouvez l’ensemble de la programmation lilloise sur jep.lille.fr *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

En accès libre. Passe sanitaire obligatoire.

Ancien Hôpital Général – Institut d’Administration des Entreprises 104 avenue du Peuple Belge – 59800 Lille Lille 59800 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location1011189.jpg 03 20 44 59 62 http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr

Symbole architectural du classicisme français avec sur son fronton triangulaire le soleil du Roi Louis XIV, qui rattacha Lille à la France et qui créa le principe des hôpitaux généraux, ce bâtiment, édifié à partir de 1739, accueillait les invalides et les enfants abandonnés. Présentant une façade de 140 mètres, anciennement situé le long de la Basse-Deûle, il accueille aujourdhui lI.A.E., École universitaire de Management Lille-Nord de France.

Crédits : Gratuit|Sur inscription Association du Musée Hospitalier Régional de Lille

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Ancien Hôpital Général - Institut d'Administration des Entreprises Adresse 104 avenue du Peuple Belge - 59800 Lille Ville Lille lieuville Ancien Hôpital Général - Institut d'Administration des Entreprises Lille