Les actuels propriétaires ouvrent leur propriété de 4 hectares, symbole du patrimoine local, à Remilly. Celle ci était l’ancien domaine d’Auguste Rolland (1797-1859), artiste-peintre et architecte du XIXe siècle, personnage emblématique de la commune de Remilly. Avant cela, ce domaine constituait le couvent des Soeurs de Sainte-Chrétienne. Le parc, véritable écrin de lumière et de verdure, est riche notamment de plusieurs hêtres fous, symbole arboricole de la commune. Agrémentées d’œuvres d’art de l’artiste peintre-sculpteur lorrain Paul Flickinger, il n’en est que plus fascinant et mystérieux. Les visiteurs auront d’ailleurs l’opportunité de pouvoir visiter la galerie d’art de la propriété où sont exposées de nombreuses œuvres de l’artiste. Ils pourront se rendre compte, finalement, que l’art contemporain entre tout naturellement en résonance avec l’architecture et la nature.

