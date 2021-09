Visite de l’ancien cimetière marin de Saint-Philippe Ancien Cimetière de Basse Vallée, 19 septembre 2021 10:00, Saint-Philippe.

Journée du patrimoine 2021 Ancien Cimetière de Basse Vallée. Gratuit|Sur inscription 0692457159

Dimanche 19 septembre, 10h00

Visite de l’ancien cimetière marin de Saint-Philippe

Le premier cimetière de Saint-Philippe, protégé au titre des Monuments Historiques en 2012, est l’un des rares témoins des premières traces de l’occupation humaine sur le territoire communal. Une quinzaine de tombes à l’architecture très diversifiée en pierre de taille subsistent sur le site. Celui-ci fut délaissé suite au déplacement de la population vers le centre de la commune avec la création d’une paroisse en 1838 et d’un nouveau cimetière au début de la seconde moitié du XIXe siècle.

En 2018, un mausolée en pierre de taille, l’un des éléments les plus remarquables du cimetière, fut dégradé suite à des fouilles illégales effectuées probablement par certains chasseurs de trésors. Une opération de restauration de l’édifice ainsi que des recherches associées ont été réalisées en partenariat avec l’association la Confrérie des Gens de la Mer et en concertation avec les services de l’archéologie et celui de la conservation des monuments historiques de la DAC de La Réunion.

Outre la restauration du mausolée en pierre de taille, l’objectif est d’inscrire l’ancien cimetière marin dans une démarche de revalorisation et d’accessibilité du site auprès du public. Il s’agit de sauvegarder et valoriser l’un des éléments historiques et patrimoniaux remarquables de la commune ; proposer aux publics des clés de compréhension et d’appropriation des éléments culturels et patrimoniaux de Saint-Philippe afin de dissuader la dégradation des éléments identifiés faisant partie intégrante de la mémoire et de l’identité du territoire communal.

Les visiteurs pourront également visiter le “Puits des Français” à proximité du site de l’ancien cimetière.

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

Nombre limité ; Sur Inscription ; durée 45 mn ; Prévoir de l’eau, des chaussures de marche, un chapeau, un imperméable.



Ancien Cimetière de Basse Vallée 52 Route Labourdonnais 97442 Saint-Philippe Saint-Philippe 97442

