Ancien Auditoire de Justice de contilly, inscrit MH Ancien Auditoire de justice, 18 septembre 2021 14:00, Contilly

18 et 19 septembre Ancien Auditoire de Justice de contilly, inscrit MH * L’Auditoire de Justice dépendait de la Châtellenie de Pescoux dont le ministre Jean-Baptiste Colbert fut l’un des seigneurs. Nombreuses archives: procès verbaux de justice, baux de fermage

C’est également dans cette salle, que les citoyens de Contilly se sont réunis en Mars 1789, avant la révolution, pour rédiger le cahier de doléances *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Visite libre à l’extérieur et visite commentée dans la salle – Gratuit

Ancien Auditoire de justice 72600, 4 rue de la valériane, place de l'église Contilly 72600 Sarthe

