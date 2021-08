Exposition Ancien atelier du Point de Beauvais, 18 septembre 2021 10:00, Bourg-le-Roi.

Journée du patrimoine 2021 Ancien atelier du Point de Beauvais. Gratuit

18 et 19 septembre

Exposition

*

Guy Bourlaud

né le 21 octobre 1947

Attiré par le corps humain dès mes débuts de modeleur et de dessinateur, sans doute du fait d’une profession tournée vers l’humain, je recherche le mouvement et surtout les écritures qui peuvent surgir de la terre au cours du travail.

Ayant débuté par des formes classiques : nus, personnages en costumes, thèmes variés en ronde-bosse, mon travail s’oriente de plus en plus vers des réalisations plus grandes, moins réalistes.

Partant de plaques grossières de terre, les pièces sont façonnées par le recto et le verso.

Le travail au couteau ou à la spatule sur des terres plus ou moins chamottées permet d’obtenir un aspect brut, irrégulier de la patine à la cire et aux pigments renforce l’aspect rugueux et crée des lumières et des ombres parfois inattendues et changeantes

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

entrée libre



Ancien atelier du Point de Beauvais Rue du Point de Beauvais 72610 Bourg le Roi Bourg-le-Roi 72610 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/location2934229.jpg 0613411278

L’ancien atelier de broderie du Point de Beauvais à Bourg le Roi ouvert de 1843 à 1968. L’atelier et son mobilier ont été restaurés à l’identique. devenu atelier d’artistes Isabelle et Guy Bourlaud, respectivement peintre et sculpteur ouvriront l’atelier au public les 18 et 19 septembre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Crédits : Guy Bourlaud, libre de droits Gratuit