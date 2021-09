Toulouse Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan Haute-Garonne, Toulouse Visite guidée de l’amphithéâtre et des thermes romains de Toulouse-Purpan Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Visite guidée de l’amphithéâtre et des thermes romains de Toulouse-Purpan Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan, 18 septembre 2021 10:30, Toulouse. Journée du patrimoine 2021 Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Visite guidée de l’amphithéâtre et des thermes romains de Toulouse-Purpan * *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h00

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan Avenue des Arènes Romaines, 31200 Toulouse Toulouse 31300 Haute-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 05 61 22 31 44 http://www.saintraymond.toulouse.fr/L-amphitheatre-romain-de-Toulouse-Purpan-et-la-piscine-des-thermes-d-Ancely_a96.html

Le quartier Purpan-Ancely conserve d’importants vestiges de l’époque romaine.

Une agglomération secondaire ou un sanctuaire rural se dressait là, au confluent du Touch et de la Garonne, il y a deux mille ans.

Deux monuments en témoignent. Une piscine (natatio) préservée dans un immeuble de la cité Ancely. Un amphithéâtre dont la technique de construction est particulièrement originale.

