Visite commentée de l'amphithéâtre Jean Cocteau Amphithéâtre Jean Cocteau, 18 septembre 2021 10:00, Cap-d'Ail

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite commentée de l’amphithéâtre Jean Cocteau * En 1957, Jean Moreau, Fondateur du Centre Méditerranéen, invite Jean Cocteau, alors résidant au Cap-Ferrat, à venir assister à la représentation d’une pièce de Garcia Lorca donnée par les étudiants. Jean Cocteau deviendra l’ami de Jean Moreau et du Centre Méditerranéen. Il y reviendra régulièrement exercer son art jusqu’en 1963, année de sa disparition.

Un superbe amphithéâtre a été édifié au cœur des pins.

Ce lieu n’est pas accessible aux visiteurs le reste de l’année. *

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Amphithéâtre Jean Cocteau Chemin des oliviers 06320 cap d'ail Cap-d'Ail 06320 Alpes-Maritimes

