Saintes

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

Gratuit. Selon protocole sanitaire en vigueur.

Amphithéâtre gallo-romain 20, rue Lacurie 17100 Saintes Saintes 17100 Saint-Eutrope Charente-Maritime

05 46 97 73 85 http://www.amphitheatre.galloromain.saintes.fr http://www.facebook.com/amphitheatre.galloromain.saintes

Achevé autour de 40/50 après J.-C., sous le règne de l’Empereur Claude, l’amphithéâtre pouvait accueillir un grand nombre de spectateurs autour de représentations sanglantes et violentes tels que des combats de gladiateurs ou des chasses d’animaux. De nos jours, malgré la disparition des superstructures, les vestiges rendent une image fidèle de ce que pouvait être cet amphithéâtre à l’époque de sa splendeur. Ce site est désormais dédié à la découverte et accueille des visiteurs toute l’année.

