18 et 19 septembre Atelier de l’architecte, découvrez leurs méthodes ! * Bienvenue dans la tente de l’architecte, afin de découvrir les méthodes et techniques de construction des amphithéâtres, démonstrations géométriques et maquettes à l’appui. Habillés fidèlement, utilisant mobiliers et outils inspirés des sources anciennes, les Fabri Tignuarii nous plongent au plus près du chantier antique. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

Gratuit.

Amphithéâtre gallo-romain 20, rue Lacurie 17100 Saintes Saintes 17100 Saint-Eutrope Charente-Maritime

05 46 97 73 85 http://www.amphitheatre.galloromain.saintes.fr http://www.facebook.com/amphitheatre.galloromain.saintes

Achevé autour de 40/50 après J.-C., sous le règne de l’Empereur Claude, l’amphithéâtre pouvait accueillir un grand nombre de spectateurs autour de représentations sanglantes et violentes tels que des combats de gladiateurs ou des chasses d’animaux. De nos jours, malgré la disparition des superstructures, les vestiges rendent une image fidèle de ce que pouvait être cet amphithéâtre à l’époque de sa splendeur. Ce site est désormais dédié à la découverte et accueille des visiteurs toute l’année.

