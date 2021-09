Arles Amphithéâtre Arles, Bouches-du-Rhône visite flash de l’amphithéâtre Amphithéâtre Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

visite flash de l’amphithéâtre Amphithéâtre, 18 septembre 2021 10:00, Arles. Journée du patrimoine 2021 Amphithéâtre.

18 et 19 septembre visite flash de l’amphithéâtre * *

Amphithéâtre Rond point des arènes, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 04 90 18 41 21 http://www.patrimoine.ville-arles.fr

Arles offre un exemple intéressant d’adaptation d’une cité antique à la civilisation de l’Europe médiévale. Elle conserve d’impressionnants monuments romains ainsi que des collections antiques exceptionnelles. À l’intérieur des murs, Saint-Trophime avec son cloître est un des monuments majeurs de l’art roman provençal. Construit à la fin du Ier siècle, l’amphithéâtre pouvait accueillir environ 21 000 spectateurs, qui assistaient à des jeux et des combats. Au Moyen Âge, le monument est transformé en quartier pour ne retrouver sa fonction initiale qu’au XIXe siècle. Aujourd’hui, des spectacles tauromachiques y sont régulièrement donnés.

