Souillac Amis du Vieux Souillac Lot, Souillac Exposition ” Les vieux moulins de la Borrèze ” Amis du Vieux Souillac Souillac Catégories d’évènement: Lot

Souillac

Exposition ” Les vieux moulins de la Borrèze ” Amis du Vieux Souillac, 18 septembre 2021 10:00, Souillac. Journée du patrimoine 2021 Amis du Vieux Souillac. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition ” Les vieux moulins de la Borrèze ” * L’association des Amis du Vieux Souillac vous accueille dans son local pour vous faire partager la tradition et l’histoire des moulins le long de la Borrèze. Des anecdotes et des archives vous attendent. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

*

Entrée libre, pass sanitaire

Amis du Vieux Souillac 9 place Doussot, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot

05 65 37 15 78 https://www.avs46.fr/presentation-de-lassociation/

L’association culturelle, loi de 1901, « Les Amis du Vieux Souillac », fut créée en 1954. Elle est animée par des bénévoles. L’association se veut la mémoire de notre ville et de ses environs. Notre objectif est de rechercher, collecter et conserver des archives et tous objets ayant trait à l’histoire de Souillac et ses environs, des origines à nos jours. En même temps, nous nous efforçons de communiquer sur ce patrimoine en partageant nos découvertes et en facilitant, dans la mesure de nos possibilités, les recherches des personnes qui font appel à nos services.

Crédits : © Ministère de la culture Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Lot, Souillac Autres Lieu Amis du Vieux Souillac Adresse 9 place Doussot, 46200 Souillac Ville Souillac lieuville Amis du Vieux Souillac Souillac